Volkswagen Tiguan Coupe и Arteon Shooting Brake представят в начале 2020 года

Немецкая марка решила не отставать от современных тенденций и уже в начале следующего года представит купеобразный кроссовер Volkswagen Tiguan Coupe и Volkswagen Arteon Shooting Brake.

Изданию Auto Motor und Sport удалось узнать некоторые подробности про новые модели. Купеобразный Tiguan выйдет на рынок сразу после показа рестайлинговой версии классического Tiguan.

Причем купеобразная версия будет в модельном ряду выше обычного Tiguan и соответственно у нее будет выше цена.

В машине будут устанавливать только мощные моторы, а самым слабым из них окажется двухлитровый бензиновый мотор мощностью 220 л.с.

Также будет предложен битурбодизель с 240-сильной отдачей. Трансмиссия для «паркетрика» будет исключительно 7-ступенчатая DSG.

Volkswagen Arteon Shooting Brake будет выполнен в стиле седана Arteon, но в нем будет больше багажник и места для задних пассажиров.

По слухам, Arteon Shooting Brake получит версию с 400-сильным мотором VR6. По данным Auto Motor und Sport, в 2020 году выйдет еще Tiguan R и Arteon R.