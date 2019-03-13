В компании Mazda рассказали о новой роторной силовой установке

Многие поклонники Mazda уже давно ждут выход спорткара с роторным ДВС, но несмотря на все слухи компания пока не спешит выпускать новое поколение RX-серии.

Как ранее неоднократно сообщалось, под современные экологические стандарты невозможно подогнать роторный мотор, поэтому от них уже давно отказались в легковых автомобилях.

В Mazda решили новое поколение роторного двигателя использовать в составе гибридной силовой установки.

Сам роторный агрегат получил название XEV и в паре с электрическим двигателем его уже можно использовать в странах с самыми жесткими требованиями к выбросам.

Как сообщают представители японского автопроизводителя, силовая установка на основе XEV похожа на ту, что используется в Toyota Prius.

Еще представителями было отмечено, что силовая установка за счет роторного ДВС очень компактная, к тому же она достаточно гибкая по настройкам, поэтому ее можно без лишних денежных вложений настроить под конкретный регион.

Напомним, осенью 2018 года было в Mazda подтвердили разработку нового поколения роторного мотора, но было объявлено, что он будет использоваться исключительно как агрегат для гибридных установок.