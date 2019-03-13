Назван ТОП-5 интересных новинок, которые приедут в РФ в 2019 году

В этом году российских автомобилистов ожидает немало новых автомобилей, среди которых есть как абсолютно новые автомобили, так и обновленные модели или после смены поколений.

Среди всех анонсированных новых моделей есть те, которые в России ждут с нетерпением. Между тем автомобильными экспертами были названы ТОП-5 интересных новинок, которые приедут в РФ в 2019 году.

Одной из ярких новинок, которые доберутся до российского рынка, станет модель Volvo S60. Этот автомобиль уже успел отличится заработав пять звезд в карш-тесте, а в конце прошлого месяца объявила о поставках машины на европейский рынок с первого завода марки в США.

В этом месяце в России стартуют продажи обновленного пикапа Mitsubishi L200, стоимость и комплектации которого уже были раскрыты.

Пикап стал четвертым в рейтинге интересных новинок, тогда как SKODA Karoq расположился в тройке составленного ТОПа.

Его появление в продаже ожидается до конца года, о чем стало известно еще в осенью 2018 года. Toyota Corolla также вошел в список самых интересных новинок года, продажи которого уже официально стартовали и об этом портал «ТвоёАвто» уже сообщал.

Ну и на первом месте в рейтинге не только самых интересных, но и самых ожидаемых новинок России становится купеобразный кроссовер Renault Arkana, премьерный показ которого состоялся в Москве на автосалоне.

Новинка должна поступить в продажу в первой половине года, а пока компания активно тестирует автомобиль.