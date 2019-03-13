Стали известны подробности о новом поколении Kia Sorento

В Сеуле на парковке заметили новое поколение Kia Sorento, в котором от посторонних глаз защитной тканью скрыли не только кузов, но даже салон.

Поэтому детально рассмотреть машину нет возможности. При этом даже через плотную ткань видно, что кузов новой генерации Sorento станет более угловатым.

Радиаторная решетка нового Sorento будет выполнена в стиле, как у внедорожника Telluride. Остальные элементы невозможно рассмотреть, за исключением передней оптики, которая похоже не получит особых изменений, так как дневные ходовые огни расположены в той же части блока, как и у текущей генерации Sorento.

По заявлению авторов снимка, новый Kia Sorento станет значительно больше. Предположительно, моторная гамма новой генерации Sorento не изменится.

На корейском рынке кроссовер будет доступен с 2,0-литровым бензиновым мотором, а также 2,0 и 2,2-литровыми дизельными ДВС.

Трансмиссия для машины будет доступна исключительно восьмиступенчатая автоматическая. Предположительно презентация нового Kia Sorento состоится летом 2019 года.