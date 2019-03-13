Обе новинки будут представлены в этом году, а одна из них в качестве прототипа дебютирует уже в следующем месяце.
Audi анонсировала премьеру двух новых электрокаров
13.03.2019 18:42
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В немецкой компании официально анонсировали премьеру двух новых электрокаров. Первую новинку представят в апреле на автосалоне в Шанхае.
В нем будет реализован автопилот четвертого уровня, а значит автомобиль сможет ехать в автономном режиме, но при желании водитель может взять управление на себя.
В таком электромобиле руль при активации автопилота будет убираться. Эту модель покажут в том числе и с целью демонстрации организации салона с рулевым колесом и без него.
Что касается второго электрокара, то он также дебютирует в виде концепта, но уже на автосалоне во Франкфурте, который начнет свою работу в сентябре. О нем представители компании ничего не сообщили.
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