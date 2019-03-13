ГАЗ запустил производство сверхдлинной «ГАЗели NEXT»

Российский автопроизводитель приступил к производству фургонов и микроавтобусов «ГАЗель NEXT 4.6», которые имеют сверхдлинную колесную базу.

За счет увеличения длины объём фургона был увеличен до 15,5 куб. м, а в микроавтобусе количество пассажирских посадочных мест выросло до 22.

За счет ГАЗели NEXT 4.6 компания ГАЗ впервые попадает в сегмент тяжелых фургонов, тогда как ранее в этой категории были только иностранные модели коммерческих автомобилей.

Помимо сверхдлинной колесной базы автомобили «ГАЗель NEXT 4.6» получили новый задний мост, улучшенную тормозную систему и АБС. Была еще изменена геометрия рессор для лучшей устойчивости автомобиля на дороге.