Российский авторынок оказался на четвертом месте в Европе несмотря на первое за последние два года падение продаж.

Авторынок РФ в феврале поднялся на четвертое место в Европе с предварительным объёмом продаж более 120 тысяч автомобилей без учета коммерческих машин.

Лидерство среди рынков в Европе оказалось за Германией, где автопроизводители реализовали 268 867 новых легковушек, что на 2,7% больше.

Италия стала второй с отрицательной динамикой в 2,4% или 177 825 проданных авто. В тройке лидеров оказалась Франция, где было продано 172 443 автомобиля, что на 2,1% больше.

Замкнула пятерку Испания. В этой стране объёмы продаж составили 100 701 ед., что на 8,8% меньше.