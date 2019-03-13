Новая Hyundai Sonata получила премиальную аудиосистему Bose

Hyundai в новую Sonata установит акустическую систему фирмы Bose. Автопроизводитель уже объявил о сотрудничестве с этой компанией и в дальнейшем премиальная акустика появится и в других моделях марки.

В новом седане Sonata будет установлено 12 динамиков Bose, причем их настройки будут оптимизированы специально для новой машины.

За глубину баса в «Сонате» будет отвечать несколько Bose Super 65 и 230-миллиметровый сабвуфер, который разместят на задней полке.

В дверях размесят высокочастотные твиттеры, а на передней панели будет среднечастотный динамик и 60-миллиметровые Twiddler.

Помимо 12 динамиков систему оснастят технологией Bose Centerpoint и SurroundStage, где последняя для каждого пассажира создает индивидуальную звуковую сцену.

Помимо этого будет реализована Dynamic Speed Compensation, а эта технология регулирует громкость и тембр звучания в зависимости от скорости.

Стоит отметить, что акустические системы Bose устанавливают еще в машины Audi, Mazda, Infiniti, Porsche, Cadillac и Nissan.