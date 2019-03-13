Российский офис обнародовал данные по продажам автомобилей за прошлый месяц, сообщив, что объёмы составили 653 реализованных авто.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи Subaru в феврале выросли в России на 23%, при этом по итогам января-февраля наблюдается отрицательная динамика.

За два первых месяца года компания реализовала 1 103 автомобиля, что хуже на четыре процента.

Наиболее востребованным среди моделей марки в феврале стал кроссовер Forester с результатом 430 штук.

Универсал Outback разошелся тиражом в количестве 104 экземпляров, а еще дилеры в прошлом месяце реализовали 97 кроссоверов XV, 20 седанов Legacy и по одному WRX и WRX STI.