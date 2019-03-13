В целом автомобили российской компании не являются сильно прожорливыми, но в модельном ряду есть модели, которые потребляют меньше всего топлива на 100 км пути в смешанном цикле.

Проанализировав заявленный расход топлива производителем были названы ТОП-3 модели LADA с самым маленьким расходом топлива.

Возглавил данный рейтинг автомобиль LADA Granta FL, причем речь идет именно о модели в кузове лифтбек.

Заявленный расход топлива составляет 6,4 литра, а в движение машина приводится 1,6-литровым агрегатом с отдачей 106 л.с.

На второй строчке оказалась LADA Vesta, которая потребляет 6,6 литра на 100 километров пути в смешанном цикле.

Ну и в тройке лидеров оказался LADA XRay с заявленным расходом 6,8 литра. В движение хэчтбек приводится 1,8-литровым 122-сильным двигателем.