Седан Peugeot 408 подорожал в России на 12 000 рублей

На российском рынке седан Peugeot 408 во всех комплектациях подорожал на 12 тыс. рублей. Такие данные приводит сайт «Цена Авто», ссылаясь на собственный мониторинг цен на легковые автомобили.

Самая доступная комплектация Peugeot 408 с 1,6-литровым мотором и «механикой» теперь стоит 1 072 000 рублей. Версия с автоматической коробкой передач оценивается в 1 265 000 рублей.

Самая доступная дизельная версия Peugeot 408 с 1,6-литровым 114-сильным ДВС сейчас предлагается по цене от 1 159 000 рублей.

Как отмечают специалисты аналитического сайта, прошлое подорожание Peugeot 408 было в январе, а тогда цены увеличились на 20 тыс. рублей.