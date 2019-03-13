Российский офис компании Renault сообщил о действии скидок и программ на свои автомобили в марте.

Renault объявила о скидках на автомобили 2018 года выпуска до 25 тысяч рублей. Так, на кроссоверы Kaptur и Duster скидка при покупке модели 2018 года выпуска составит 25 тысяч рублей, а для моделей Logan, Sandero, Logan Stepway и Sandero Stepway сумма скидки будет 15 тысяч рублей.

К тому же машины в марте предлагают приобрести с использованием программы трейд-ин, за счет которой в зависимости от выбранной модели скидка составит до 100 тысяч рублей.

Еще в компании предлагают до 31 марта воспользоваться кредитной программой «Поехали!» с выгодными условиями и «полным КАСКО в подарок».

Так, в качестве примера приводят Renault Kaptur, который обойдется по программе в 5 900 рублей в месяц.

Также не стоит забывать и программах «Первый» и «Семейный автомобиль», которые также доступны для машин Renault.

Все подробности о предложениях более подробно можно узнать у официальных дилеров марки в России.