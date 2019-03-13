Новый кроссовер от Ford на базе Fiesta будет похож на купе

Американская компания тестирует свой новый кроссовер недалеко от полярного круга в Скандинавии.

Новинка станет заменой модели EcoSport, а создается она на базе Fiesta и судя по опубликованным шпионским фото компактный кроссовер будет похож на купе.

Сейчас на рынке востребованы кроссоверы и их купеобразные варианты, а на новый компактный кроссовер в компании делают большую ставку.

Официальное название новинки пока неизвестно, но в качестве конкурентов для модели называют Mazda CX-3, Renault Captur, Hyundai Kona и Kia Stonic.

Предполагается, что на рынок компакт-кросс может выйти под названием Puma, а его премьерный показ может состояться уже осенью на мотор-шоу во Франкфурте. В продажу кроссовер поступит в следующем году.