отзыв об авто

Поиск

Jeep готовит к выходу новый трехрядный внедорожник

Новости
12.03.2019 20:52
66 0

Глава FCA Майк Мэнли рассказал о планах по расширению модельного ряда марки Jeep.

Так, стало известно, что Jeep готовит к выходу новый трехрядный внедорожник. Новинка в модельному ряду марки займет место между моделями Grand Cherokee и Wagoneer.

Новой моделью марки является и Grand Wagoneer. Обе модели будут собирать на заводе в США, в которые компания вкладывает средства для модернизации и подготовки к запуску автомобилей.

Никакие подробности о новых моделях сейчас не раскрывают.

Новый пикап Jeep Gladiator появится на европейском рынке

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿