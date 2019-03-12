Глава FCA Майк Мэнли рассказал о планах по расширению модельного ряда марки Jeep.

Так, стало известно, что Jeep готовит к выходу новый трехрядный внедорожник. Новинка в модельному ряду марки займет место между моделями Grand Cherokee и Wagoneer.

Новой моделью марки является и Grand Wagoneer. Обе модели будут собирать на заводе в США, в которые компания вкладывает средства для модернизации и подготовки к запуску автомобилей.

Никакие подробности о новых моделях сейчас не раскрывают.