«Спорт-версия» обновленной Lada Granta выйдет уже летом

Как стало известно, «спорт-версия» обновленной Lada Granta сн названием Lada Granta Drive Active выйдет уже летом этого года.

В частности, сообщается, что серийная сборка новинки стартует 1 июня. Отличаться автомобиль будет спортивными элементами во внешности и салоне, а также получит модернизированную подвеску.

При этом под капотом будет установлен двигатель мощностью 98 или 106 лошадиных сил. Модификация Lada Granta Sport встанет на конвейер только в августе и она уже будет оснащена 120-сильным двигателем.

В планах российского автопроизводителя до конца года выпустить 1,4 тыс. экземпляров Lada Granta Sport и 1,6 тыс. Lada Granta Drive Active.