Российским журналистам удалось узнать о планах «АвтоВАЗа» по выпуску спортивной версии обновленной модели Lada Granta.
«Спорт-версия» обновленной Lada Granta выйдет уже летом
12.03.2019 20:34
38 0
Как стало известно, «спорт-версия» обновленной Lada Granta сн названием Lada Granta Drive Active выйдет уже летом этого года.
В частности, сообщается, что серийная сборка новинки стартует 1 июня. Отличаться автомобиль будет спортивными элементами во внешности и салоне, а также получит модернизированную подвеску.
При этом под капотом будет установлен двигатель мощностью 98 или 106 лошадиных сил. Модификация Lada Granta Sport встанет на конвейер только в августе и она уже будет оснащена 120-сильным двигателем.
В планах российского автопроизводителя до конца года выпустить 1,4 тыс. экземпляров Lada Granta Sport и 1,6 тыс. Lada Granta Drive Active.
Комментарииcomments powered by HyperComments