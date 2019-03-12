Volkswagen Polo стал самой продаваемой моделью на рынке Москвы

Седан в прошлом месяце был продан в количестве 575 экземпляров, показав рост на два процента.

При этом в целом столичный рынок в феврале вырос на один процент до 14,3 тыс. реализованных автомобилей.

Седан Volkswagen Polo в феврале стал самой продаваемой моделью в Москве, тогда как ранее лидерство удерживал KIA Rio.

Ранний лидер московского рынка KIA Rio в феврале стал четвертым с результатом 486 единиц, что на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте среди самых продаваемых автомобилей оказался кроссовер Hyundai Creta, объёмы продаж которого составили 545 единиц, что на 3% больше.

В тройке лидеров располагается седан Solaris (493 ед.; -16%). Пятая строчка в рейтинге оказалась за Volkswagen Tiguan (431 ед.; -6%), сообщает «Автостат».

Вторая пятерка лидеров выглядит следующим образом: