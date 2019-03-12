Производитель премиальных автомобилей решил покинуть рынок Западной Европы, где ему так и не удалось завоевать признание и популярность.

Компания Infiniti объявила об уходе с рынка Западной Европы, где продажи машин марки оказались низкими. На момент выхода на рынок в планах бренда было продавать ежегодно от 50 тысяч автомобилей, но реализовать планы не удалось.

Так, например, в 2016 году были зафиксированы максимальные объёмы продаж – 13 775 автомобилей. На данный момент компания Nissan проводит реструктуризацию деятельности, поэтому в рамках оптимизации было принято решение вывести бренд Infiniti с рынка Западной Европы.

Уйдет с рынка и модель Q30/Q30X, сборка которой осуществляется в Великобритании. В середине этого года с конвейера этого предприятия снимут Q30/Q30X.

После ухода из Западной Европы премиальная марка Infiniti сосредоточится на американском рынке.