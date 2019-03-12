В России возобновят продажи автомобилей бренда Opel

Opel намерен начать продажи своих автомобилей до конца 2019 года, об этом сообщил представитель марки российским журналистам.

Издание Autonews удалось взять интервью у главы PSA Карлоса Тавареса, который рассказал, что в 2019 году в России начнут предлагать автомобили, созданные на платформе PSA.

Причем некоторые из них будут собираться на заводе PSMA в Калуге, а другие будут экспортироваться.

Первыми к официальным дилерам поступят кроссоверы Crossland X и Grandland X. Также будут предложены фургоны Combo. В дальнейшем на российском рынке появятся хэтчбек Corsa, компактвэн Zafira Life и минивэн Vivaro.

Сейчас в PSA для запуска в продажу автомобилей марки Opel возобновляют работу с дилерскими центрами, которые ранее работали с этой маркой.

Напомним, в 2015 году марка Opel покинула российский рынок. Также с ее уходом был законсервирован питерский завод General Motors, на котором собирали Opel Astra.