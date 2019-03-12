BMW запустил в производство обновленный седан BMW 7-Series

Компания BMW представила обновленный флагманский седан на автошоу в Детройте, которое проходило в январе. Более подробно о новинке портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

Сегодня автопроизводитель сообщил, что обновленный седан BMW 7-Series поставили на конвейер завода в Дингольфинге (Германия).

Модель появится на российском рынке уже в следующем месяце и даже ранее были названы цены на седан в России.

Обновленная версия модели получила ценник от 5 480 000 рублей, тогда как самая дорогая комплектация будет доступна за 10 910 000 рублей.

В нашей стране седан предложат в начальной комплектации с 249-сильным бензиновым двигателем и дизельными моторами с отдачей 249, 320 и 400 л.с. Топовый вариант будет оснащен 609-сильным двигателем.