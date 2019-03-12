Немецкий концерн Volkswagen продолжает следовать ранее утвержденному плану по развитию с использованием «зеленых» технологий.

В рамках новой стратегии развития, компания выпустить несколько десятков новых электрокаров.

Если быть точнее, то Volkswagen к 2030 году выпустит около 70 новых электромобилей, о чем со ссылкой на представителей концерна сообщили журналисты Autocar.

Напомним, что выбранная стратегия по развитию Volkswagen носит название Roadmap E. Изначально планировался выпуск около 50 новых электрокаров, которые выйдут под брендами Audi, Bentley, Bugatti, Seat, Skoda, Porsche и Volkswagen.

Но в результате руководство компании решило увеличить число новинок до 70, в связи с желанием существенно нарастить продажи «зеленых» авто.

В концерне хотят, чтобы доля продаж электрокаров в общем объёме составила 40 процентов.