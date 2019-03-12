Acura выпустит новый седан и возродит кросс-купе Acura ZDX

Изданию Car and Driver удалось узнать про дальнейшее развитие японской марки Acura. Сообщается, что на конкурсе Pebble Beach Concours d’Elegance в августе автопроизводитель премиальных автомобилей покажет предсерийный прототип седана.

Также в компании решили возродить кросс-купе ZDX, которое сняли с производства в 2013 году из-за низкого спроса.

Что касается нового седана, то он будет выполнен в новом стиле Precision Crafted Performance, который впервые показали в 2016 году на концепте Precision. В прошлом году новый стиль уже использовали на серийном внедорожнике RDX.

В конце текущего года или начале следующего еще будут представлены новые TLX и MDX. По слухам будет выпущена еще версия TLX Type S с твин-турбо V6.

Напомним, в России сейчас автомобили Acura не продаются, так как марка решила в 2016 году прекратить поставки TLX, RDX и MDX, а о возобновлении поставок новых моделей в страну пока ничего не сообщается.