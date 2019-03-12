Несмотря на то, что многие автомобильные компании начинают отказываться от дизельных силовых установок из-за экологических стандартов, в шведской компании решили разработать новый двигатель.

Volvo анонсировал презентацию нового дизельного двигателя, сообщив что его показ состоится в июне этого года.

При этом генеральный директор американского подразделения компании Лекса Керссемейкерса рассказал, что вероятно новый дизель станет последним в линейке, но уже через пять-шесть лет дизельных моторов в линейке не останется, ведь жизненный цикл подобных двигателей составляет три-четыре года.