Volkswagen заявил об исчезновении компактных автомобилей

Глава Volkswagen Юрген Стакманн в общении с журналистами Autocar заявил, что в связи введением новых экологических стандартов и их ужесточением, могут полностью исчезнуть компактные автомобили.

Причиной этому становятся габариты автомобилей типа Volkswagen up!, где будет сложно внедрять новые технологии с сохранением стоимости машины.

То есть выпуск таких машин в итоге может стать экономически нецелесообразным.

Также представитель компании напомнил, что в этом году выйдет первый электрокар I.D., созданный на платформе MEB. К тому же в компании анонсировали и обновление для электрокара e-Up!.