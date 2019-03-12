Причиной этому, как рассказал президент немецкой компании, станут новые экологические стандарты.
Volkswagen заявил об исчезновении компактных автомобилей
12.03.2019 14:20
33 0
Глава Volkswagen Юрген Стакманн в общении с журналистами Autocar заявил, что в связи введением новых экологических стандартов и их ужесточением, могут полностью исчезнуть компактные автомобили.
Причиной этому становятся габариты автомобилей типа Volkswagen up!, где будет сложно внедрять новые технологии с сохранением стоимости машины.
То есть выпуск таких машин в итоге может стать экономически нецелесообразным.
Также представитель компании напомнил, что в этом году выйдет первый электрокар I.D., созданный на платформе MEB. К тому же в компании анонсировали и обновление для электрокара e-Up!.
Комментарииcomments powered by HyperComments