Еще в 2017 году появилась информация о том, что концерн PSA и китайская компания Changan совместно разработают новый пикап.

Тогда было сказано, что модель будет предназначена в первую очередь для китайского рынка, но сегодня появились новые подробности.

Как стало известно, новый пикап от PSA и Changan станет глобальным. Сначала новинка поступит в продажу в Китае, а позже появится и на других рынках, в числе которых Африка и Латинская Америка.

О европейском рынке представитель компании не упоминал. Новый пикап будут продавать под брендом Peugeot, а на рынок он выйдет в 2020 году.

Построена модель будет на новой платформе, но пока каких-либо подробностей о ней не раскрывают. Однако известно, что моторная гамма пикапа Peugeot будет представлена силовыми установками от PSA.