Еще в 2017 году появилась информация о том, что концерн PSA и китайская компания Changan совместно разработают новый пикап.
Новый пикап от PSA и Changan станет глобальным
12.03.2019 14:10
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Тогда было сказано, что модель будет предназначена в первую очередь для китайского рынка, но сегодня появились новые подробности.
Как стало известно, новый пикап от PSA и Changan станет глобальным. Сначала новинка поступит в продажу в Китае, а позже появится и на других рынках, в числе которых Африка и Латинская Америка.
О европейском рынке представитель компании не упоминал. Новый пикап будут продавать под брендом Peugeot, а на рынок он выйдет в 2020 году.
Построена модель будет на новой платформе, но пока каких-либо подробностей о ней не раскрывают. Однако известно, что моторная гамма пикапа Peugeot будет представлена силовыми установками от PSA.
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