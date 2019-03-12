Tesla Motors показала кроссовер Model Y на новом тизере

За пару дней до официальной презентации американская компания решила опубликовать тизер, подогревая интерес к своей новинке.

Уже известно, что новый кроссовер получит название Model Y, а его премьерный показ запланирован на 14 марта.

Судя по тизеру в модели будут установлены обычные зеркала заднего вида, а не камеры, как предполагалось ранее.

К тому же можно заметить и оптику, выполненную в стиле Model 3. К тому же в новинке будут реализованы и некоторые решения от кроссовера Model X.

Есть предположение, что в электрокаре будут реализованы двери «крыльями сокола». Как уже сообщалось не раз, силовая установка нового Model Y будет представлена двумя электрическими двигателями.

Один будет на передней оси, а второй на задней, что обеспечит кроссоверу полный привод.