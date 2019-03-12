За пару дней до официальной презентации американская компания решила опубликовать тизер, подогревая интерес к своей новинке.
Tesla Motors показала кроссовер Model Y на новом тизере
12.03.2019 13:47
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Уже известно, что новый кроссовер получит название Model Y, а его премьерный показ запланирован на 14 марта.
Судя по тизеру в модели будут установлены обычные зеркала заднего вида, а не камеры, как предполагалось ранее.
К тому же можно заметить и оптику, выполненную в стиле Model 3. К тому же в новинке будут реализованы и некоторые решения от кроссовера Model X.
Есть предположение, что в электрокаре будут реализованы двери «крыльями сокола». Как уже сообщалось не раз, силовая установка нового Model Y будет представлена двумя электрическими двигателями.
Один будет на передней оси, а второй на задней, что обеспечит кроссоверу полный привод.
Ok well played @elonmusk @Tesla pic.twitter.com/7VeYtw6eke
— Marques Brownlee (@MKBHD) 9 марта 2019 г.
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