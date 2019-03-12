Высокоскоростные подшипники для авто

Высокоскоростными подшипниками именуют детали, стойкие к ускоренному вращению. Задачей элемента является опора либо упор вала с целью обеспечения требуемой жесткости при сниженной сопротивляемости силе трения.

Классификация высокоскоростных подшипников

Наибольшее распространение получили следующие типы деталей:

Высокоскоростные подшипники качения – считаются самым широко применяемым вариантом. При этом тела качения могут быть по форме в виде ролика, иглы, сферы, бочки. Для производства компонентов используется сталь. С учетом вида воспринимаемой деталью нагрузки бывают следующих видов:

упорный подшипник высокоскоростной – принимающие нагрузку, действующую параллельно оси;

радиальный – способен принимать лишь нагрузку, которая перпендикулярна оси вала;

радиально-упорный – может принимать оба типа нагрузки.

Высокоскоростные подшипники скольжения. Трение появляется вследствие скольжения соприкасающихся плоскостей втулки и вала. Корпус может быть различного типа: цельным либо разъемным. Также в состав конструкции детали входит вкладыш либо втулка и антифрикционного материала – чугуна, либо бронзы. Также для работы компонента нужно смазывающее устройство. В корпусе запчасти имеются специальные масляные клапана, необходимые для подвода смазочного веществ на рабочую поверхность втулки либо вкладыша. Делится на несколько разновидностей:

радиального типа;

упорного;

радиально-упорного.

Выбор смазки для высокоскоростных подшипников

К вопросу выбора подходящей смазки для деталей с высокой частотой вращения нужно подходить ответственно. Неправильно выбранное смазочное вещество приводит к перегреванию элемента при возникновении избыточного трения, что чревато преждевременной поломкой запчасти. Смазка призвана помогать подшипникам справляться с нагрузками, воздействующими на компонент при высоких скоростях.

При выборе, чем смазать высокоскоростной подшипник, нужно учесть следующие параметры вещества:

вязкость базового масляного компонента;

каналообразование;

тип используемого загустителя;

температура каплепадения;

класс по NLGI.

Также важным критерием является тип элемента и его форма. Для высокоскоростных подшипников качения подходят жидкие, пластичные, твердые смазочные вещества. Для подшипников скольжения предпочтительны масляные текстуры.

В большинстве случаев вместе со смазкой применяются противозадирные присадки, необходимые для придания большей прочности смазочной пленке, снижения степени износа и трения.