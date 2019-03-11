Mercedes-Benz в РФ начал продажи новых микроавтобусов Vito Life

Российские партнеры марки Mercedes-Benz начали предлагать своим клиентам микроавтобус Mercedes-Benz Vito Life. Новинка доступна по цене от 4 860 000 рублей.

В эту стоимость уже включен сертификат «Компакт», который обеспечит владельцу четыре плановых обслуживания в течение четырех лет.

Микроавтобус Vito Life в России получил 190-сильный дизельный мотор, фирменный полный привод и большое количество электронных систем.

В списке оснащения для микроавтобуса есть климат-контроль Thermotronik, сдвижные двери с элеткроприводом, рейлинги, ассистент парковки и система освещения ILS.