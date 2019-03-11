Обновленный седан Hyundai Elantra в РФ оценили в 1 049 000 рублей

ОТТС седан в России получил еще в январе и предполагалось, что его продажи стартуют уже в феврале. Однако только 11 марта компания Hyundai объявила цены на обновленную версию автомобиля.

Его сборка, как известно, организована на предприятии компании в Калининграде. Обновленный седан Hyundai Elantra оценили в РФ в 1 049 000 рублей за базовую комплектацию, а вот за топовый вариант дилеры попросят уже 1 315 000 рублей.

Для покупки автомобиль предложат в четырех вариантах: Start, Base, Active и Elegance. После обновления в седане изменились ДХО, решетка радиатора, задние фонари, капот и крышка багажника. К тому же клиенту предложат обновленный Elantra с новыми колесными дисками.

Отдельно стоит отметить и появление в салоне новой информационно-развлекательной системы с поддержкой смартфонов, а также наличие беспроводной зарядки для устройств.

Что касается силовой линейке, то она пополнилась 1,6-литровым агрегатом мощностью 128 лошадиных сил. Также в гамме есть двухлитровым бензиновый 149-сильный двигатель. Среди трансмиссий для двигателей будет доступна 6-ступенчатая механическая или автоматическая КП.