Отзывная кампания согласована с Росстандартом, на сайте которого и сообщается об отзыве нескольких моделей марки Audi на территории Российской Федерации.

Audi отзывает в России более 400 своих автомобилей, среди которых модели A6, A7, А8, Q7, Q8, A3. Как говорится в сообщении ведомства, на сервис отправят модели A6 и A7 в количестве 163 ед.

В моделях, реализованных в период с 2014 по 2018 год была выявлена вероятность отказа дополнительного нагревательного элемента климатической установки по причине недостаточной фиксации разъемного соединения.

В рамках сервисной акции в машинах будет проведена проверка разъёма нагревательного элемента. Еще в 239 автомобилях модели Audi А3, реализованных с 2018 года, выявили дефект в подголовнике заднего среднего посадочного места, который может привести к недостаточной защите в случае ДТП.

Еще 29 автомобилей Audi А8, Q7 и Q8, проданных на российском рынке в этом году, отправят на сервис из-за сниженной при производстве прочности вилки амортизаторной стойки.

В связи с этим есть вероятность соприкосновения колеса с колёсной аркой, что может также негативно повлиять на рулевое управление. Все работы в рамках отзыва будут проведены за счет компании.