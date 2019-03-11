У «Газон-Next» появится конкурент в лице Hyundai Mighty

Корейская компания расширяет свой модельный ряд грузовиков новой моделью Mighty. Это среднетоннажный грузовик, который на российском рынке составит конкуренцию «Газону-Next».

В Hyundai Truck and Bus Rus отметили, что новая модель будет предлагаться в различных вариантах, отличающихся между собой полной массой, длиной базы, а также силовыми агрегатами.

В продажу Hyundai Mighty поступит в 2019 году и скорее всего его производство наладят на калининградском заводе «Автотор».

Там сейчас собирают не только легковые автомобили Hyundai, но также и грузовики Hyundai. По словам генерального директора Hyundai Truck and Bus Rus, за счет расширения модельного ряда в среднетоннажном сегменте, компания в России сможет увеличить свою долю и повысить эффективность представителей подразделения.