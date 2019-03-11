Как стало известно, Ford поднял российские цены на четыре своих модели, среди которых Mondeo, Kuga, Focus и Fiesta. В среднем удорожание было в пределах от 9 до 19 тысяч рублей.

Седан Mondeo прибавил в цене меньше всего и теперь все его комплектации предлагаются по цене на 9 тысяч рублей дороже.

Стоимость автомобиля в марте варьируется от 1 556 000 до 2 211 000 рублей. На 17 тысяч рублей стал дороже кроссовер Kuga.

Его цены теперь составляют 1 561 000 рублей минимум и 2 189 000 рублей максимум.

На 17 тысяч рублей дороже предлагаются и автомобили семейства Ford Focus во всех комплектациях, а седан и хэтчбек Ford Fiesta подорожали на 19 тысяч рублей.