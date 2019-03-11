Об этом сообщили зарубежные источники, ссылаясь на представителя немецкой марки Брама Схота.
Модель Audi TT могут полностью снять с производства
11.03.2019 21:12
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Прямо о прекращении выпуска автомобиля сказано не было, но представитель марки об этом намекнул.
Дело в том, что сейчас компания Audi реализует программу по оптимизации модельного ряда, а значит в первую очередь будут снимать с производства и продаж автомобили, которые пользуются плохим спросом и не приносят прибыль.
С другой стороны Audi намерена электрифицировать модельный ряд. По информации источников, модель Audi TT могут полностью снять с производства, но на конвейере третье поколение простоит до 2022 года, а вот преемника ей разрабатывать не будут.
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