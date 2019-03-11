Глава Lamborghini рассказал о четвертой модели бренда

О том, что в компании Lamborghini ведут разработку нового автомобиля ранее упоминалось, однако тогда никто точно не знал, что это будет за автомобиль.

Но в одном из недавних интервью с зарубежными журналистами глава Lamborghini Стефано Доменикали рассказал о четвертой модели бренда, которая дополнит линейку с Huracan, Aventador и Urus.

Оказалось, что четвертой моделью в линейке станет машина класса Gran Turismo. К тому же было сказано, что ее посадочная формула будет 2+2.

Разработкой автомобиля специалисты марки уже занимаются, но пока о выходе его на рынок не сообщается.

Более того, руководство компании примет решение по его выпуску только при условии, что продажи автомобилей Lamborghini в период с 2020 по 2025 год будут увеличиваться.