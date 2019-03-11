MG предложит электрический внедорожник ZS этой осенью

Британская автомобильная марка MG уже давно выкуплена китайской компанией Nanjing Automobile. При этом она успешно продается на китайском и британском рынке, причем сборка машин MG налажена в Китае.

В модельном ряду MG есть электрический кроссовер MG ZS EV, который доступен в КНР, а во второй половине 2019 года его привезут в Великобританию.

Все характеристики европейской версии электрического «паркетника» пока не раскрывают, но скорее всего она не будет отличатся от китайской.

В «Поднебесной» MG ZS EV называется MG eZS. Он предлагается с 148-сильным электрическим мотором и блоком батарей обеспечивающим 430 км пробега на одном заряде. Трансмиссия у электрокара автоматическая.



В оснащение MG eZS входит климат-контроль, кожаный салон, мультимедийная система с большим дисплеем, камера заднего вида и другие современные опции. О ценах MG ZS EV должны сообщить ближе к старту продаж.