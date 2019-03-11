Продажи LADA Vesta в феврале упали впервые за всю историю модели

В прошлом месяце в РФ было продано 7 960 автомобилей Vesta. Как сообщает «АВТОСТАТ», это на 6% меньше, чем в феврале 2018 года.

Аналитики отметили, что продажи популярной модели впервые упали с момента старта продаж.

Напомним, на российском рынке LADA Vesta стала доступна в ноябре 2015 года. С тех пор она наращивала продажи 27 месяцев подряд, а в прошлом году Vesta стала самой продаваемой машиной в России.

В 2018 году ее приобрело 108 364 россиян, причем самым удачным месяцем за всю историю модели стал декабрь 2018 года, когда было продано 11 601 ед.

Сейчас в семейство LADA Vesta входит стандартный седан, его кросс-версия, универсалы SW и SW Cross, а также седаны CNG и Sport.