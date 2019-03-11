Renault в 2019 году намерена нарастить долю кредитных продаж до 35%

В этом году кредитные предложения позволят существенно сэкономить на покупке новых автомобилей марки Renault.

Представители компании Renault рассказали агентству «Автостат» о намерении в 2019 году нарастить долю кредитных продаж до 35%.

В прошлом году доля автомобилей, реализованных в кредит составила 31%. За 2018 год марка на российском рынке реализовала в общей сложности 42 969 автомобилей, а этот результат оказался выше на 10%.

Как сообщается, чаще всего в кредит брали машины марки из внедорожной линейки, а именно кроссовер Renault Duster и Kaptur.

Недавно марка объявила о возобновлении продаже моделей Renault по программам «Первый» и «Семейный автомобиль», которые суммируются с другими предложениями для автомобилей 2019 года выпуска.