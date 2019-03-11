Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в РФ

В 2018 году в России было зафиксировано 21 112 угонов легковушек. Несмотря на такой результат количество похищенных автомобилей в сравнении с 2017 годом сократилось на 20% меньше.

Как и ранее автоугонщиков больше всего интересуют популярные модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta и Toyota RAV4.

При этом если рассматривать количество зарегистрированных в стране машин одной модели к количеству угонов, то тут лидерами становятся совсем другие авто.

В таком случае лидером по угонам становится раритетная «Волга» ГАЗ-21. На 1000 авто в 2018 году было зафиксировано 12,5 угона. В этот список попали еще Nissan GT-R и Genesis G80, у которых 6,2 и 4,7 угона на 1000 авто.

Что касается самых угоняемых импортных автомобилей, то тут наибольшим спросом пользуются Hyundai Solaris – 1 265 ед., Kia Rio – 976 ед., Toyota Camry – 695 ед., Ford Focus – 463 ед., Toyota RAV4 – 317 ед., Toyota Corolla – 300 ед., Renault Logan – 282 ед., Toyota Land Cruiser 200 – 244 ед., Mazda CX-5 – 238 ед., Renault Duster – 222 ед.

Среди отечественных машин у воров по-прежнему особым спросом пользуется классика – ВАЗ 2107 – 759 ед. и ВАЗ 2106 – 665 ед.

Зафиксировано еще 228 краж Granta и 233 ед. Lada4x4. А вот интерес к Vesta и Xray у автоугонщиков пока очень низкий – 35 и 13 ед. соответственно.

Специалисты отмечают, что в основном угоняют авто с простыми автомобильными сигнализациями, которые очень легко отключаются. Также без труда воры обходят заводские автомобильные охранные системы.