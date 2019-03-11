Кроссовер от американской компании вышел на рынок Китая с обычным ДВС и недавно появился в электрической модификации.

При этом теперь кроссовер Ford Territory получил экономичную версию, в которой стандартный двигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 143 л.с. работает с 48-вольтовым стартер-генератором и аккумулятором.

То есть Ford Territory теперь предлагается с гибридной системой, позволяющей расходовать 4,9 литра топлива в смешанном цикле.

В паре с силовой установкой работает 6-ступенчатая автоматическая или механическая КП. Визуально кроссовер в новой версии не будет отличаться от стандартной версии.

Напомним, что за основу Ford Territory была взята платформа от китайского JMC Yusheng S330, но в плане дизайна модель американской марки ничего общего с последним не имеет.

Минимальная стоимость кроссовера в Китае составляет 109 800 юаней или 1 млн рублей.

Источник: Gazetadaily.ru.