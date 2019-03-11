Эксперт назвал оптимальные автомобили для российских дорог

Как оказалось, для российских дорог не обязательно владеть внедорожником, о чем рассказал эксперт Алексей Хресин.

По его словам, автопарк РФ в основном состоит из седанов, хэтчбеков и кроссоверов, а все эти автомобили прекрасно чувствуют себя на российских дорогах.

Хресин считает, что «для езды по дорогам не нужен полноценный внедорожник, так как, если дорога проезжая, то она проезжая и без него».

Также эксперт напомнил, что кроссовер нельзя считать машиной повышенной проходимости, в связи с тем, что это больше универсал с высоким дорожным просветом.

В целом если ездить по городу и федеральным трассам то достаточно обычных автомобилей, но тут стоит отметить, что в городе парковаться все-таки удобно, если у машины высокий дорожный просвет, а особенно это актуально зимой.