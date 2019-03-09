Правила перевозки умерших

Умершего человека, смерть которого констатирована сотрудниками официальных служб, необходимо доставить сначала в морг, а затем к месту захоронения. При осуществлении перевозки должны соблюдаться определенные правила, описанные ниже.

Требования к транспорту для перевозки тел умерших

Для перевозки тел умерших людей могут использоваться исключительно специализированные транспортные средства, в которых имеется секция с оборудованием для поддержания требуемых микроклиматических условий. Если перевозка умерших производится в морг, то их трупы обязательно сопровождают медработники. В каждом районе любого города есть подстанция скорой помощи, и при ней записаны автомашины, относящиеся к категории специализированного ритуального транспорта. Такие транспортные средства должны соответствовать следующим требованиям:

наличие адаптированной подвески автомашины (для ослабления вибраций гроба с телом покойного);

обшивка кузова изнутри нержавейкой или алюминием;

наличие спецоборудования для размещения и закрепления гроба с телом покойного;

наличие оборудования для охлаждения секции с телом покойного;

наличие лицензии на выполнение пассажирских перевозок;

наличие договора-квитанции на предоставление ритуальных услуг по транспортировке тела покойного.

Порядок перевозки умерших

Если человек скончался дома, то нужно вызвать скорую помощь и полицию. Сотрудники этих служб выполняют осмотр тела покойного и констатируют наступление смерти. Затем надо вызвать автотранспорт для перевозки тела. Она может производиться платно либо бесплатно. Это зависит от разных условий. Стоимость доставки тела умершего в морг определяется типом используемого в данных целях транспортного средства, расстояния, на которое необходимо перевезти труп, и рядом других факторов. Узнать точную стоимость перевозки тела покойного можно у специалистов агентства, оказывающего данную услугу. Они также могут предложить оптимальный маршрут, соответствующий потребностям клиента.

Таким образом, перевозка тел умерших должна осуществляться в соответствии с требованиями существующего законодательства с использованием специализированных транспортных средств, которые оборудованы и приспособлены для выполнения этой задачи. После перевозки тел умерших в этих транспортных средствах должны производиться уборка и дезинфекция специальными химическими средствами.