От чего зависит цена на бензин?

От стоимости автомобильного топлива непосредственно зависит уровень жизни людей. Если оно дорожает, то возрастают затраты на использование личного автотранспорта, повышается стоимость проезда в общественном транспорте, увеличиваются цены на товары и услуги.

Основные этапы производства бензина

Механизм формирования цены на бензин складывается из многих составляющих. Чтобы обеспечить потребителей топливом, производители выполняют следующие действия:

Поиск нефтяных месторождений с использованием различных методов.

Разработка нефтяных месторождения путем бурения скважин.

Доставка нефти в сепараторы для ее очистки от примесей.

Доставка нефти на нефтеперерабатывающие заводы.

Переработка сырой нефти в различные нефтепродукты.

Оптовая продажа бензина.

Поступление бензина в розничную сеть автозаправочных станций. Именно здесь устанавливаются цены АЗС Астана, по которым горючее приобретают автвладельцы.

Конечная стоимость бензина зависит от каждого из перечисленных этапов.

Важнейшие факторы формирования цен на бензин

Все влияющие на ценообразование горючего факторы делятся на два класса: макроэкономические и локальные. Важнейшим макроэкономическим фактором являются мировые цены на нефть. Однако даже при их снижении бензин вполне может дорожать под влиянием остальных факторов, в том числе:

мощность нефтеперерабатывающих заводов;

погодные условия;

обменный курс национальной валюты;

темпы инфляции;

транспортные затраты;

политика стран-членов ОПЕК.

Повышение цен на бензин специалисты объясняют влиянием следующих факторов:

изменение величины акциза;

вмешательство государства в регулирование цен на бензин на внутреннем рынке;

сезонные колебания.

Таким образом, стоимость бензина складывается из следующие составляющих:

затраты на добычу нефти;

доставка нефти;

переработка нефти;

доставка бензина до розничных точек;

налог на добавленную стоимость;

акциз;

налог на добычу полезных ископаемых;

прибыль добывающих и перерабатывающих компаний;

прибыль АЗС.

Что касается прогнозов цен на бензин, то среди экспертов по этому вопросу нет единодушия. Поскольку на них влияет большое количество факторов, никто не может дать не только точный прогноз, но и предсказать направление движения цен – вверх или вниз. Потребители давно уже привыкли относиться с недоверием к этим прогнозам, и в ближайшем будущем ситуация вряд ли заметно изменится.