Toyota Camry стал самым доходным автомобилем рынка Москвы

Крупнейшим авторынком в России считается столичный, ведь тут больше всего продается дорогих автомобилей, но как оказалось самой доходной является бизнес-седан Toyota Camry.

В январе 2019 года Toyota реализовала 349 седанов Camry. С продажи такого объёма моделей японская компания получила выручку в размере 637,5 млн рублей.

По данным «Автостат Инфо», второе место по доходности у кроссовера Volkswagen Tiguan. С реализации 315 таких машин было выручено 623,4 млн рублей и это только на рынке Москвы.

Также высокий доход в январе получила Skoda, которая продала 397 экземпляров Octavia на сумму 616,5 млн рублей.

В ТОП-5 самых доходных автомобилей московского рынка еще вошли Mercedes-Benz GLC-Класс и KIA Rio.

За первый месяц 2019 года эти модели автопроизводителям принесли 581,4 млн рублей (158 ед.) и 574,1 млн рублей (640 ед.) соответственно.