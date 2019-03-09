отзыв об авто

Поиск

Названы самые популярные сегменты автомобилей в автопарке РФ

Новости
09.03.2019 13:19
82 0

Аналитическое агентство «Автостат Инфо», опубликовало результаты нового исследования, благодаря которому стали известны самые распространенные сегменты автомобилей в автопарке России.

По данным аналитиков, по состоянию на начало этого года в автомобильном парке России насчитывается 42,027 млн легковых машин.

Больше всего в парке оказалось автомобилей С-сегмента, которых насчитали 14,45 млн ед. Вторыми самыми распространенным машинами оказались кроссоверы и внедорожники.

Их автопарк составил 9,953 млн шт. Модели В-сегмента стали третьими по распространенности с результатом 8 млн ед. Парк D-сегмента составил 2,87 млн, а B+ — 2,124 млн ед.

Самой распространенной моделью Volkswagen в России стал седан Polo

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿