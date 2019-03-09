Названы самые популярные сегменты автомобилей в автопарке РФ

По данным аналитиков, по состоянию на начало этого года в автомобильном парке России насчитывается 42,027 млн легковых машин.

Больше всего в парке оказалось автомобилей С-сегмента, которых насчитали 14,45 млн ед. Вторыми самыми распространенным машинами оказались кроссоверы и внедорожники.

Их автопарк составил 9,953 млн шт. Модели В-сегмента стали третьими по распространенности с результатом 8 млн ед. Парк D-сегмента составил 2,87 млн, а B+ — 2,124 млн ед.