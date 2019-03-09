Самой распространенной моделью Volkswagen в России стал седан Polo

Так, оказалось, что самой распространенной моделью Volkswagen в РФ стал седан Polo, которых по состоянию на 1 января 2019 года числится 469 тыс. единиц в автопарке. При этом в целом автопарк машин марки Volkswagen в России составил 1,58 млн экземпляров.

Вторым самым распространенным автомобилем марки в парке стал Volkswagen Passat, которого насчитали 204,5 тыс. единиц, сообщает «АвтостатИнфо».

Также распространенными стали модели Volkswagen Golf (189,5 тыс. шт.) и Volkswagen Jetta (147,7 тыс. ед.).

Отдельно отмечается, что больше всего в автопарке преобладают модели Volkswagen, которые относятся к классу В — 475,1 тыс. единиц, а также С- и D-сегментов — 380,8 тыс. и 362,7 тыс. авто соответственно.