Блогер установил на ВАЗовскую «восьмёрку» двигатель V8 3.7 от AUDI

Российский автор канала iling show опубликовал новую часть своего масштабного проекта LADA R8. Блогер решил из старенькой «восьмерки» создать спорткар, причем для этого он задумал в хэтчбек уместить мотор Audi V8 3.7.

Конечно такой агрегат не будут ставить под капот и разместят его в задней части автомобиля. Для проекта уже распилили две «восьмерки» и подготовили каркас.

Сам двигатель тоже размещен на пространственной раме, причем для его работы пришлось полностью отказаться от панели приборов, которая как оказалось очень нужна для ДВС.

В этом их помог один из электриков, который нашел способ, как заставить работать двигатель и сохранить все важные для него электрические компоненты.

По задумке LADA R8 будет слипером, то есть машина внешне не будет отличаться от заводской. Пока работа над проектом продолжается и в будущей серии возможно покажут рабочий хэтчбек.

