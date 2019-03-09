В Сети показали кроссовер ГАЗ-3106 в стиле Chevrolet Niva

На просторах Интернета были опубликованы изображения, на которых показали кроссовер ГАЗ, разрабатываемый ранее компанией, но так и не ставший серийным.

Предположительно в Сети распространили рендерные изображения модели, которые были созданы дизайнерами с целью демонстрации предполагаемой внешности кроссовера.

Ранее велась разработка кроссовера с названием ГАЗ-3106 и даже были выпущены опытные образцы, однако в итоге проект был закрыт.

В свое время сообщалось, что такой кроссовер мог приводится в движение четырехцилиндровым 2,5-литровым двигателем.

На сегодняшний день автомобиль смог бы составить конкуренцию Hyundai Creta и Renault Duster, причем на рендерах показали ГАЗ-3106 с некоторыми сходствами с Chevrolet Niva.