Специалисты Subaru пока только разрабатывают новое поколение автомобиля WRX STI, но уже дизайнеры подготовили компьютерную визуализацию, представив свое видение модели.
Subaru WRX STI нового поколения показали на рендерах
09.03.2019 12:18
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Так, Subaru WRX STI нового поколения показали на рендерах, где автомобиль получил дизайн в стилистике прошлогоднего концепта Viziv Performance.
В целом новый Subaru WRX STI, как ожидается, будет узнаваем, но изменений в нем произойдет немало. Что касается технических характеристик, то пока об этом информации нет.
Некоторые источники утверждают, что Subaru WRX STI выйдет в 2020 году и получит версию с гибридной силовой установкой.
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