Специалисты Subaru пока только разрабатывают новое поколение автомобиля WRX STI, но уже дизайнеры подготовили компьютерную визуализацию, представив свое видение модели.

Так, Subaru WRX STI нового поколения показали на рендерах, где автомобиль получил дизайн в стилистике прошлогоднего концепта Viziv Performance.

В целом новый Subaru WRX STI, как ожидается, будет узнаваем, но изменений в нем произойдет немало. Что касается технических характеристик, то пока об этом информации нет.

Некоторые источники утверждают, что Subaru WRX STI выйдет в 2020 году и получит версию с гибридной силовой установкой.