Buick презентовала обновленный седан Buick LaCrosse

Обновление получила китайская версия седана, которая теперь отличается от предшественника обновленной внешностью и новым двигателем в моторной гамме.

Теперь в седане передняя часть выполнена с стиле Insignia, где светодиодные фары стали уже, а решетка радиатора увеличилась.

Кроме этого, модель получила новые задние фонари, а также другие патрубки выхлопной системы и хромированные элементы.

Что касается нового двигателя, то им стал турбированный четырехцилиндровый агрегат объёмом два литра.

Его мощность, работая в паре с девятискоростным «автоматом», составляет 240 лошадиных сил при 350 Нм. Также в компании анонсировали появление и нового 1,3-литрового двигателя мощностью 160 л.с.