Обновление получила китайская версия седана, которая теперь отличается от предшественника обновленной внешностью и новым двигателем в моторной гамме.
Buick презентовала обновленный седан Buick LaCrosse
08.03.2019 21:01
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Теперь в седане передняя часть выполнена с стиле Insignia, где светодиодные фары стали уже, а решетка радиатора увеличилась.
Кроме этого, модель получила новые задние фонари, а также другие патрубки выхлопной системы и хромированные элементы.
Что касается нового двигателя, то им стал турбированный четырехцилиндровый агрегат объёмом два литра.
Его мощность, работая в паре с девятискоростным «автоматом», составляет 240 лошадиных сил при 350 Нм. Также в компании анонсировали появление и нового 1,3-литрового двигателя мощностью 160 л.с.
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