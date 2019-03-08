Кроссовер BMW X3 получил гибридную модификацию

Немецкая компания BMW провела презентацию гибридной модификации своего кроссовера, серийная сборка которого стартует в декабре этого года.

Новая версия получила название BMW X3 xDrive30e. В составе гибридной установки кроссовера предложат бензиновый двигатель с турбиной объёмом два литра и электромотор.

Суммарная отдача установки составляет 252 лошадиных сил. Кратковременно мощность может увеличиваться на 41 л.с.

Только на одной электротяге автомобиль проедет до 50 километров, а полноприводная система будет активна в любом режиме работы установки.

Разгон кроссовера будет осуществляться за 6,5 секунды. Заявленный расход топлива в BMW X3 xDrive30e составляет 2,4 литра на 100 км пути в смешанном цикле.

Батарею расположили под задним рядом сидений.