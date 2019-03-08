Об этом сообщают эксперты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили.

Седан Citroen C4 в России подорожал на 12 тысяч рублей во всех комплектациях и теперь начальная комплектация оценена в 1 049 000 рублей.

В этом исполнении седан доступен с бензиновым силовым агрегатом с отдачей 115 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Версия с «автоматом» теперь предлагается для покупки за 1 141 000 рублей, а максимальная комплектация получила ценник 1 416 000 рублей. Дизельная модификация обойдётся в 1 174 000 рублей.